Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Строительная готовность первой в Ростовской области инфекционной больницы составляет 99%, однако принять пациентов лечебное учреждение не может. Это связано в том числе и с бумажной волокитой, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 20 августа.

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«Идут пусконаладочные работы, устраняются замечания, выданные Гостройнадзором по Ростовской области и Ростехнадзором по Ростовской области, а также ведётся оформление документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — уточнили власти.

По данным, актуальным на 1 июля 2021 года, были оформлены и подписаны документы об оплате за фактически произведённые работы на 58,7%. В настоящее время оформление документации по уже выполненным работам продолжается.

Назвать срок завершения всех необходимых для ввода объекта в эксплуатацию работ власти затруднились. Согласно документам, дата окончания реализации проекта — текущий (2021) год.