Вашингтон, 20 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Игры Void Bastards и Yoka-Laylee стали временно бесплатными в Epic Games Store. Об этом 20 августа сообщается на главной странице сервиса.

Геймер

Акция продлится до 26 августа 2021 года. После этого геймеры получат временный доступ к игре Automachef.

Добавим, что бесплатные раздачи видеоигр проходят в сервисе Epic Games Store каждую неделю. В рамках акции игру можно добавить в свою библиотеку, и она останется там навсегда.