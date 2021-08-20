Москва, 20 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В России только 38% семей могут себе позволить провести отпуск на отечественном курорте, 22% имеют возможность провести отпуск на заграничном, свидетельствуют данные опроса НПФ «Открытие».

Иван Шилов ИА REGNUM Отдых в Крыму

Отмечается, что каждый третий из числа опрошенных из-за коронавируса изначально не планировал никуда выезжать, кроме дачи, а 44% респондентов отметили, что эпидемиологическая обстановка вовсе не повлияла на их летние планы.

Опрос был проведен в июле среди клиенток НПФ. Возраст опрошенных — 30−50 лет, они имеют хотя бы одного ребенка школьного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи с одним или несколькими детьми до конца 2021 года смогут купить билеты по льготному тарифу в купейные вагоны поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих во внутригосударственном сообщении.

Льготный тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета по выбранному маршруту в купе на момент совершения покупки и 50% стоимости проезда по конкретному маршруту в плацкартном вагоне.