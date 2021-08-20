Москва, 20 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Рейтинг самых продаваемых автомобилей корейских марок составили специалисты портала «Автостат».

Пресс-служба KIA KIA Rio

Отмечается, что доля корейских автомобилей в общем объеме продаж за первые шесть месяцев 2021 года составила 25%. За отчетный период продажи новых машин корейских марок выросли в годовом сравнении на 37,7%, до 200 тыс. единиц.

Самым продаваемым корейским авто в России стала модель KIA Rio. За шесть месяцев текущего года российским дилерам удалось реализовать 44,8 тыс. единиц Rio, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место занимает Hyundai Creta. Её приобрели 38,8 тыс. российских автолюбителей (+31%). На третьем месте разместилась модель Hyundai Solaris с результатом 33,5 тыс. проданных авто (+82%).

Пятерку лидеров замыкают KIA K5 (15,3 тыс. ед.) и Kia Sportage.

Ранее KIA представила в Южной Кореи новый четырёхместный минивэн Carnival HiLimousine. Автомобиль укомплектован 294-сильным мотором SmartStream рабочим объёмом 3,5 литра.

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