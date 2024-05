Ричардсон, США, 20 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Состоялся релиз обновлённой версии игры Quake для PC, а также консолей PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Об этом сообщила «Игромания».

Обновлённая версия получит поддержку 4К-разрешения, а также улучшенные модели и освещение. Помимо этого, в неё войдут четыре сюжетных дополнения: The Scourge of Armagon, Dissolution of Eternity, Dimension of the Past и Dimension of the Machine.

Добавим, что в ближайшее время ожидается релиз обновлённой Quake на консолях PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата пока неизвестна.