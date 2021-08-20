Донецк, 20 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Число жителей ДНР, получивших российский паспорт, превысило 300 тыс. человек. Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг 20 августа в своём телеграм-канале.

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«Есть 300 тысяч граждан России в ДНР! Двигаемся дальше на нашу большую Родину», — сказано в сообщении.

Напомним, в средине июня 2021 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российское гражданство получили свыше 260 тыс. жителей ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выдача российских паспортов жителям народных республик Донбасса не является нарушением каких-либо законов.