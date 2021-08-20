Казань, 20 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Татарии продолжают контролировать качество воды в зонах отдыха.

Пляж

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, на 19 августа по санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам городские пляжи Казани (пляж «озеро Большое Лебяжье», пляж «Локомотив»), Заинска и Альметьевска. По микробиологическим показателям — городские пляжи в Казани (пляж «озеро «Глубокое», пляж «озеро Большое Лебяжье»), в Зеленодольске, Альметьевске, Заинске, а также пляж в Муслюмовском районе. По вирусологическим и паразитологическим показателмя взятые пробы воды в норме.

В связи с неудовлетворительным качеством воды на указанных водных объектах купание не рекомендуется.

ИА REGNUM ранее сообщало, 19 августа на реке Каме города Набережные Челны. 14-летний подросток купался со знакомыми на набережной в центральном парке в необорудованном для этого месте, где также был установлен запрещающий указатель.

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