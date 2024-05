Нью-Йорк, США, 20 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Американский мультиинструменталист Ник Рэттиган представил новый мини-сборник синглов под названием «Act 1 — The Rehearsal», который включил в себя переработанные версии трех песен с недавно вышедшего альбома проекта Current Joys «Voyager». Песни доступны для прослушивания на всех стриминговых платформах.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В новый релиз вошли лайв-записи новых синглов «Dancer In The Dark», «American Honey» и «Breaking The Waves», которые были представлены на новом альбоме Current Joys. В конце мая Рэттиган представил экранизацию всего альбома, фильм вышел под названием «The Phantom Of The Highland Park Ebell».

Current Joys — лишь один из немногих проектов американского журналиста и режиссера музыкальных клипов. Он также является вокалистом и барабанщиком американской инди-рок-группы Surf Curse, которая недавно получила широкую известность благодаря завирусившимся в социальной сети TikTok синглам «Freaks» и «Disco».