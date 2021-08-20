Роквилл, США, 20 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Bethesda Softworks анонсировала The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — новое переиздание популярной ролевой игры. Об этом 20 августа сообщается на официальном сайте компании.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

В Anniversary Edition войдёт весь контент из Skyrim Special Edition, а также 500 предметов из «Клуба творчества»: задания, подземелья, оружия и заклинания. Выпуск нового издания приурочен к годовщине Skyrim — в ноябре игре исполнится 10 лет.

Релиз The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition состоится 11 ноября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.