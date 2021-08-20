Москва, 20 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Власти РФ пытаются бороться с ростом «теневой» занятости, но принимаемых мер оказывается недостаточно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала данные бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова о том, что в России в «теневой» экономике заняты около 30 млн граждан.

Pixabay.com Теневая экономика

«Доля занятых в «теневой» экономике России достаточно большая. Государство борется с этим явлением, но принимаемых мер оказывается недостаточно, — сказала Иванова-Швец. — Кроме того, правительство периодически принимает определённые меры в отношении трудовой деятельности, которые потом приводят к росту «теневой» занятости. Например, принятый в 2016 году Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам привёл к тому, что уже к 2018 году численность работающих пенсионеров сократилась на 5 млн 376 тыс. человек. И это означает, что большая часть из них перешла на ненормальные трудовые отношения с работодателем».

Поэтому, как полагает экономист, правительство должно принимать продуманные меры для постепенного выхода из «тени».

"Конечно, важно, усилить ответственность компаний за расчёты с работниками по «серым» схемам. Ну, и вести активную разъяснительную работу среди граждан, показывать преимущества официального взаимодействия с работодателем, формировать доверие к государству», — считает Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что доля «теневой» экономики в России составляет значительно больше 4% от ВВП.