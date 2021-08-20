Москва, 20 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. То, что в России банки одобряют около 20% заявок на кредиты клиентам с сомнительным финансовым реноме, связано тем, что на кредитном рынке РФ повысился уровень конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

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«Каждый кредитор воспринимает информацию не только из кредитной истории, но прежде всего исходя из своей политики, — объяснила Степанова. — В условиях повысившейся конкуренции на кредитном рынке банки борются за каждого клиента и остро заинтересованы в лояльности заемщиков. При этом они заботятся о качестве клиентской базы, и многие кредиторы пытаются разобраться в каждой конкретной ситуации, а не полагаться только на кредитный скоринг-контроль, особенно если речь идет о крупном или залоговом займе».

Также она обратила внимание на то, что низкий кредитный рейтинг может быть связан не только с низкой платежной дисциплиной заемщика, но и с мошенническими схемами с его данными, ошибками в данных, содержащихся в бюро кредитных историй.

«Кроме того, персональный кредитный скоринг может быть занижен по причине отсутствия кредитной истории или низкой кредитной активности, наличия прежних полученных отказов от кредиторов, высокой долговой нагрузки, большого количества запросов на проверку кредитной истории за последние полгода и прочего», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2021 года в Москве выдали 3608 кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 24,6 млрд рублей.