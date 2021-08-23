Кострома, 23 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В костромском технопарке «Кванториум» открыли дополнительные обучающие программы для детей. Об этом сообщает администрация региона.

Занятие в Кванториуме

Подготовка ребят будет вестись по двум новым направлениям — «Хайтек» и «VR/AR квантум». В первом случае дети освоят основы инженерии и научатся пользоваться лазерным станком, во втором обучатся разработке приложений и проектированию симуляторов.

Таким образом, с 1 сентября 2021 года на базе «Кванториума» школьники смогут получать навыки по 7 направлениям, в том числе «АйТиквантум», «Аэроквантум», «Робоквантум», «Промышленный дизайн» и «Биоквантум». Обучение в технопарке бесплатное, записаться на курсы можно через навигатор дополнительного образования Костромской области.

ИА REGNUM напоминает, что детский технопарк «Кванториум» был открыт в Костроме в декабре 2018 года. К сентябрю 2021 года в городе откроется ещё один подобный центр, посещать его смогут 300 детей.