Ханты-Мансийск, 20 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (42 случая), сообщает 20 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 165 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 20 августа в Югре зарегистрировано 68 852 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 65 005 человек, 1032 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).