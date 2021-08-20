Москва, 20 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В долгосрочной перспективе РФ может обеспечить себе лидирующие позиции на мировом рынке пшеницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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«Некоторое сужение доли РФ на мировом рынке пшеницы не сможет привести к потере её лидирующих позиций в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе Россия может обеспечить устойчивые лидирующие позиции на этом рынке, — сказал Рамазанов. — Такой прогноз можно обосновать тем, что на данный момент в севооборот вовлечены всего лишь 67,9% от всех посевных площадей 1990 года. При вовлечении в севооборот под зерновые культуры площадей только уровня 1990 года при нынешнем уровне урожайности зерновых Россия может собрать урожай около 200 млн тонн зерна. Учитывая наличие положительной динамики в вовлечении в севооборот новых площадей, Россия сможет не только вернуть потерянную долю рынка, но расширить его».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что нерегулируемый экспорт зерна из России приведет к его дефициту и росту цен на внутреннем рынке.