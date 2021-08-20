Темниковский район, Мордовия, 20 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. По состоянию на 13:00 мск 30 августа на территории заповедника имени Петра Смиидовича действуют два очага природных пожаров общей площадь около 100 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

ЕДДС Темниковского района Пожар в заповеднике

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Тушение пожара осложняет жара и сильный ветер, который способствует переходу огня на территорию Нижегородской области. К месту тушения прибывают аэромобильные группировки Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом «Шквал».

На месте ликвидации очагов пожара уже работают сотрудники подразделений МЧС из Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Татарии, Пензенской и Нижегородской областей.

Всего в тушении пожара в заповеднике участвует группировка сил и средств в составе 1644 человека и 274 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в мордовском заповеднике начался ещё 3 августа. В настоящее время в тушении пожара задействованы три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, самолет Ил-76.

В ЗАТО Саров (Нижегородская область) накануне вновь был возобновлен режим ЧС. Произошло возгорание в поселке Стеклянный под Первомайском, огонь распространился вдоль автодороги и зашел на железнодорожные пути. Временно приостановлено железнодорожное сообщение на участке от Арзамаса до Сарова.

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