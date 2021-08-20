Москва, 20 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Нерегулируемый экспорт зерна из России приведет к его дефициту и росту цен на внутреннем рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал прогнозы экспертов агентства «Блумберг», которые предположили, что РФ может лишиться своих позиций на мировом рынке зерна из-за введения экспортных пошлин.

Pixabay.com Зерно

«Правительство РФ осознает, что нерегулируемый экспорт зерна из страны приведет к его дефициту и росту цен на внутреннем рынке. А это, в свою очередь, приведет к росту цен на многие другие продовольственные товары, в первую очередь на социально значимые продукты, — сказал Рамазанов. — Дестабилизация ситуации на внутреннем рынке продовольствия нанесет больше вреда социальному положению населения и экономике страны в целом, чем потеря репутации мирового лидера поставщика пшеницы. Кроме того, прогноз Bloomberg, который делается на основе доклада Министерства сельского хозяйства США (USDA), вызывает некоторые сомнения».

Эти сомнения, по словам Рамазанов, подтверждают данные российского Минсельхоза и других участников рынка, прогнозы которых отличаются большим оптимизмом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов рассказал, может ли РФ лишиться своих позиций на мировом рынке пшеницы.