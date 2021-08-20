Ярославль, 20 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Ярославская область может стать участником пилотного проекта по модернизации обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) во многом благодаря эффективной деятельности регионального оператора ООО «Хартия». На днях состоялась встреча губернатора региона Дмитрия Миронова и генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, в которой также приняли участие акционер «Хартии» Игорь Чайка и глава филиала «Ярославль» компании Виталий Шубин.

Алексей Кобзарь Встреча губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, в которой также приняли участие акционер «Хартии» Игорь Чайка и глава филиала «Ярославль» компании Виталий Шубин

За время работы регионального оператора в области были отремонтированы свыше 1,3 тысячи мусорных площадок, еще 86 приведены в соответствие с санитарными нормами, установлены 23 тысячи контейнеров и бункеров, проводится реконструкция мусоросортировочного центра «Чистый город» в Ярославле, создается перерабатывающий комплекс вблизи полигона «Скоково» в Ярославском районе. «Проделана большая работа по замене контейнерного парка, по внедрению системы раздельного сбора отходов, по закупке техники для транспортировки и по созданию и реконструкции действующих объектов размещения и утилизации ТКО», — рассказал Игорь Чайка. Он отметил, что деятельность «Хартии» в регионе ведется в соответствии с утвержденной губернатором дорожной картой — «все сроки выдерживаются, все этапы реализации полностью контролируются со стороны властей Ярославской области».

Кроме того, в рамках региональной программы «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Ярославской области», рассчитанной на 2020−2024 годы, в настоящий момент подбираются площадки подстроительство мусоросортировочных комплексов в Ростове, Рыбинске и Данилове, а в Угличе станция уже возведена. В 2024 году, в соответствии с нацпроектом «Экология», объем перерабатываемых отходов должен возрасти до 84%, и ярославский регион имеет все возможности одним из первых в стране приблизиться к этому показателю.

Вместе с тем затраты регионального оператора на развитие инфраструктуры обращения с ТКО сейчас включены в тариф для населения. Чтобы снизить финансовую нагрузку на жителей Ярославской области, а также активизировать реализацию намеченных проектов, Дмитрий Миронов попросил включить вверенный ему регион в пилотный проект по субсидированию развития мусорообрабатывающей отрасли. Губернатор напомнил, что на федеральном уровне уже разрабатывается такой проект с участием пяти субъектов федерации. «Мы готовы войти в этот проект, и обращаемся с тем, чтобы включили Ярославскую область в число его участников», — сказал Миронов.

Денис Буцаев уверен, что для региона включение в проект откроет новые возможности. Глава РЭО отметил, что Ярославская область на сегодня — в числе лидеров по развитию системы обращения с ТКО, «о чем неоднократно докладывали и председателю правительства РФ, и президенту России». По словам Буцаева, область «зарекомендовала себя как активный регион в плане развития отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами». Он привел данные, согласно которым доля обработанных отходов по показателям федерального проекта в Ярославской области в 2021 году составила 55% вместо запланированных 47%. «Это один из самых высоких показателей в стране», — подчеркнул гендиректор госкомпании.