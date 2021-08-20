Москва, 20 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Прогнозы экспертов Bloomberg о том, что РФ может потерять свои позиции на мировом рынке пшеницы, обоснованы лишь частично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Прогноз Bloomberg относительно сокращения доли российской пшеницы на мировом рынке в связи с некоторым сокращением посевных площадей, снижением урожая по сравнению с рекордными урожаями 2017 и 2020 годов, введением ограничительных пошлин на экспорт зерна отчасти является относительно обоснованным в краткосрочной перспективе, — сказал Рамазанов. — При этом не стоит преувеличивать влияние некоторого сокращения сбора урожая пшеницы на позиции РФ на мировым рынке».

По словам эксперта, более значимым фактором уменьшения доли российской пшеницы на мировом рынке следует считать ограничительные меры, используемые правительством РФ для сдерживания роста цен пшеницы и других видов зерна на внутреннем рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что до тех пор, пока доходы российских производителей пшеницы покрывают их издержки, экспортные поставки зерна не будут сокращаться.