Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Власти Ростовской области предпринимают все меры, чтобы дистанционный формат обучения в условиях коронавируса не стал основным. Об этом заявил в ходе педагогического совета донской губернатор Василий Голубев.

Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР Школа

«Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы дистант полностью не вернулся в школу как основной формат. Убежден, что личный контакт, глаза в глаза — самое эффективное средство обучения. В начале августа нам пришлось пойти на расширение противоковидных ограничений. Рассчитываем, что в результате нам удастся нормализовать эпидситуацию и 1 сентября донские школьники смогут сесть за парты», — сказал глава региона.

1 сентября 2021 года школьный звонок прозвенит для 440 тыс. школьников и 85 тыс. студентов колледжей и техникумов. Торжественные линейки пройдут на открытом воздухе с минимальным числом гостей.