Москва, 20 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В осенний период 2021 года потребительские цены на продовольствие в РФ будут расти в пределах 3−7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Овощи

«Сезонная продовольственная дефляция может затронуть начало сентября, но со второй половины месяца традиционно начинается рост цен на отечественную плодоовощную продукцию, — сказала Долгова. — Дальнейшая динамика потребительских цен будет определяться соотношением спроса и предложения, а также тенденциями на мировых рынках. Если темпы восстановления предложения будут отставать от темпов роста спроса (что имеет место в настоящее время), то потребительские цены продолжат рост. На цены продовольственных товаров влияют объем и качество урожая. На мировых продовольственных рынках сейчас наблюдается разнонаправленная ценовая динамика, но в целом сохраняется тенденцию к росту. В этих условиях можно предположить, что потребительские цены на продовольствие в осенний период будут расти в пределах 3−7%».

Как полагает Долгова, непродовольственные товары, к сожалению, продолжат дорожать, поскольку действуют все вышеперечисленные факторы, а ограничения в виде низкого спроса отсутствуют.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что повышение цен в РФ на непродовольственные товары в значительной степени продиктовано внешними факторами.