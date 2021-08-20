Киев, , 15:46 — REGNUM У Германии не получится «усидеть на двух стульях», сохранив хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам.

Украина и Германия Kurious

«Невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается», — сказал он.

Зеленский добавил, что на характер диалога Германии и России влияет множество вещей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что власти страны расстроены тем фактом, что Германия не поставляет оружие Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский раскритиковал власти ФРГ за отказ от поставок оружия Украине