Киев, 20 августа 2021, 15:46 — REGNUM У Германии не получится «усидеть на двух стульях», сохранив хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам.
Зеленский добавил, что на характер диалога Германии и России влияет множество вещей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что власти страны расстроены тем фактом, что Германия не поставляет оружие Украине.
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