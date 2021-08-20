Севастополь, 20 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 не исключен в Севастополе после первых недель учебного года, сообщила главный санитарный врач по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская в ходе заседания оперштаба 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Действительно, ситуация в Севастополе остается довольно сложной, цифры по-прежнему высокие. Надо быть готовыми к тому, что формирование новых организованных коллективов так или иначе приведет к определенному росту заболеваемости. Нужно быть к этому готовыми и максимально обезопасить себя соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — сказала Наталья Пеньковская.

Губернатор Михаил Развожаев дал поручение провести проверки образовательных учреждений после начала учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в Севастополе решено начать в очном режиме, но торжественные линейки проведут только для первоклассников и одиннадцатиклассников.