Ричардсон, США, 20 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В игре Doom Eternal появится новый режим под названием «Орда». Об этом сообщалось на официальном сайте проекта.

Скриншот из игры Doom Eternal Doom

В новом режиме игрокам предстоит сражаться с ордами демонов, зарабатывая победные очки. За повышение рейтинга геймеры будут получать доступ к новому контенту и испытаниям.

Релиз обновления с режимом «Орда» ожидается осенью 2021 года. Оно также привнесёт несколько изменений в режим BATTLEMODE.