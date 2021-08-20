Ярославль, 20 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Ярославле решили не переносить работы по благоустройству эко-парка «Озёрная гривка» на 2022 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор центра сопровождения проектов инициативного бюджетирования Ярославской области Евгений Чуркин.

Проект эко-парка «Озерная гривка»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что что в Ярославле задерживается начало благоустройства территории парка «Озёрная гривка» в Заволжском районе из-за проблем с прохождением государственной экспертизы. В связи с этим жители района написали обращение к губернатору с просьбой не переносить работы.

По итогам заседания межведомственной комиссии под председательством губернатора Дмитрия Миронова стало понятно, что объект будет благоустраиваться в 2021 году.

«Решение о переносе не принято, глава города сказал о том, что документация вчера (19 августа — ИА REGNUM) из экспертизы вышла. То есть получили положительное заключение экспертизы. С падением стоимости, тем не менее, получила заключение положительное, и сейчас есть все возможности для того, чтобы запускать процедуру выбора подрядной организации. И насколько я понимаю город начал подготовку. В понедельник эта же работа продолжится», — рассказал Евгений Чуркин.

Удешевление проекта, скорее всего, может означать невыполнение части задуманного по изначальному проекту. Предполагалось, что благоустройство «Озерной гривки» будет стоить 12 миллионов рублей. Какова цена работ по итогам госэкспертизы, будет понятно после проведения аукциона. Тогда же будут ясны и сроки благоустройства «Озерной гривки».

«На срок 1 октября мы конечно же не выйдем, но до конца октября планируется работы завершить. Вопрос, как оно будет происходить в реальности, зависит от многих факторов. То есть, как быстро выберут подрядную организацию, будут ли позволять погодные условия и так далее. Но по планам работы по проекту, переносить на следующий год не будут. И областные средства с проекта тоже не снимаются, как только работы будут выполнены, акты подписаны, эти деньги из областного бюджета будут оплачены», — отметил Евгений Чуркин.

На заседании межведомственной комиссии обозначили и общие итоги реализации проекта «Решаем вместе» в 2021 году. Из 549 объектов по всей Ярославской области завершены работы на 326. По 41 объекту до сих пор не заключены договоры с подрядными организациями.