Борнмут, Великобритания, 20 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу ГариКэхилл стал игроком «Борнмута». Об этом 20 августа сообщает пресс-служба команды.

Chelseafc.com Гари Кэхилл

Отмечается, что контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца сезона 2021/22. Кэхилл перешёл в «Борнмут» в статусе свободного агента.

Напомним, с 2012 по 2019 год Кэхилл играл за «Челси», после чего в течение двух сезонов выступал за «Кристал Пэлас».

В составе «Челси» Кэхилл стал двукратным чемпионом Англии, по два раза выиграл Кубок Англии и Лигу Европы, по одному разу — Лигу чемпионов и Кубок английской лиги.