Рим, 20 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В результате сильных проливных дождей, обрушившихся на КНДР в начале августа, было повреждено порядка 4 тыс. га сельскохозяйственных угодий страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

Aufgang Наводнение

Согласно опубликованным данным, в уезде Букчхон провинции Хамгён-Намдо было повреждено 3009 га земель, в уезде Хверён — 457 га, в уезде Сипхо — 240 га.

Предполагается, что в результате наводнений в городе Чхонджин пострадали 969 человек, а в уезде Хверён — 253 человека.

Общая площадь затопленных земель оценивается в 2190 га, площадь повреждённых сельскохозяйственных угодий — около 3820 га, а число пострадавших от наводнения — около 1350 человек.