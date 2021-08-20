Севастополь, 20 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Торжественные линейки 1 сентября в Севастополе решено провести для учеников только первых и одиннадцатых классов, решение принято 19 августа на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства города.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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Учебный город для севастопольских школьников начнется вовремя. 1 сентября, и в очном режиме.

«Понятно, что ситуация непростая, поэтому во всех школах должны быть соблюдены обязательные требования. Торжественные линейки должны быть максимально разведены по времени. Необходимо будет проконтролировать жёсткое соблюдение масочного режима родителями даже на открытом воздухе. По учителям максимально усилить работу по формированию иммунитета», — сказал губернатор Михаил Развожаев.

На 19 августа в Севастополе привиты 59% сотрудников школ и 65% работников дошкольных учреждений. Все классы оборудованы рециркуляторами, рекреацией, будет проводиться регулярная дезинфекция. Также обеспечены разные входы, расписание составлено с учетом того, что за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет.