В индонезийском Папуа произошла перестрелка
Маноквари, Индонезия, 20 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В индонезийской провинции Папуа продолжаются перестрелки между Вооруженной преступной группой и военными Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
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Флаг Индонезии
Согласно заявлению полиции, три дома были сожжены преступной группировкой в годовщину Дня независимости Индонезии. Перестрелка длилась около часа. В результате инцидента никто не пострадал.
В Папуа планируется увеличить численность индонезийских военных.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия получила 7,5 млн доз вакцины против коронавируса.