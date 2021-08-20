Маноквари, Индонезия, 20 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В индонезийской провинции Папуа продолжаются перестрелки между Вооруженной преступной группой и военными Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Согласно заявлению полиции, три дома были сожжены преступной группировкой в годовщину Дня независимости Индонезии. Перестрелка длилась около часа. В результате инцидента никто не пострадал.

В Папуа планируется увеличить численность индонезийских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия получила 7,5 млн доз вакцины против коронавируса.