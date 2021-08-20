Москва, 20 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Для реализации амбициозных задач в области внешнеэкономического сотрудничества России и стран юго-восточной Азии необходимо развивать и укреплять экономическую инфраструктуру Дальнего Востока, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Chintohere ГЭС

«Инвестиции в Хабаровский и Приморский края за последние 30 лет были очень скромными. На фоне оттока населения из регионов для региональных властей непроходящей головной болью являются проблемы моногородов, Дальний Восток по-прежнему пока остается непривлекательным с точки зрения инвестиционного климата.

Китай сегодня делает ставку на инвестиционные проекты, способствующие росту экспорта продуктов и услуг Поднебесной на мировые рынки в рамках «Шелкового пути». Без экспорта электричества в Китай новые «голые» энергопроекты на Дальнем Востоке не окупятся, такая зависимость от спроса со стороны Китая опасна.

Очевидно, что России в проекте четырех новых ГЭС на Дальнем Востоке нужно ставить в приоритет не экспорт электричества, а создание нового диверсифицированного промышленного хаба, в котором могут быть задействованы нефтехимия, транспорт и логистика, переработка, отрасли с высокой добавленной стоимостью.

России нужен новый макроэкономический регион на Дальнем Востоке, а не энергетическая инфраструктура, работающая на экономическую мощь восточных соседей.

Сегодня государству и частному бизнесу нужно дать больше полномочий в реализации новых перспективных проектов и оценить от них отдачу. Здесь пока больше политики, чем экономики.

К эффективным проектам иностранные инвесторы подтянутся сами, сегодня собственного капитала в России предостаточно», — высказал свою точку зрения экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, будет рассмотрен вопрос строительства гидроэлектростанций в бассейне реки Амур. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин правительству России.

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