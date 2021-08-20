Рязань, 20 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Рязанской области 20 августа выявлено 122 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны ещё 93 пациента, зарегистрировано четыре летальных исхода.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 14 829 человек. Всего с начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 37 615 жителей. Справились с инфекцией 34 377 человек.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 889 пациентов.