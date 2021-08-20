Москва, 20 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 августа посетит Нижегородскую область и примет участие в торжествах, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода.

Владимир Путин ИА REGNUM Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади

Президент ознакомится с работами по самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля, осмотрит парк отдыха «Швейцария» и посетит ключевое событие 800-летия — гала-шоу «Начало нового».

Планируется, что также состоится встреча главы государства с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Как сообщало ИА REGNUM, регистрация на ключевое шоу 800-летия открылась около 17:00 мск 17 августа. В первые же минуты портал регистрации рухнул и был практически недоступен в течение следующих двух часов. Пользователи жаловались, что билеты в центральный сектор перед сценой закончились моментально, намекая на их распределение заранее. Причем для пребывания в центральном секторе во время шоу не работают ни сертификат о вакцинации, ни «Мультипасс». Необходимо сделать дополнительный тест ПЦР не более чем за сутки до мероприятия.

Читайте также: Билеты на гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода закончились за сутки