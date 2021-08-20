Набережные Челны, Татарстан, 20 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Татарии по факту гибели подростка на воде возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Trevelfoto.ru Река Кама

Инцидент произошел 19 августа на реке Каме города Набережные Челны. По версии следствия, 14-летний подросток купался со знакомыми на набережной в центральном парке в необорудованном для этого месте, где также был установлен запрещающий указатель. В какой-то момент подросток стал тонуть и звать на помощь, а затем скрылся под водой. Его знакомые вызвали спасателей, которые через некоторое время подняли тело юноши с двухметровой глубины.

Следствию в рамках расследования уголовного дела предстоит установить все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM напоминает, в Буинском районе Татарии на реке утонул 11-летний ребенок, который 11 августа с ровесниками после полудня пошел купаться на реку Свияга. На глазах у друзей во время купания он скрылся под водой. Дети об этом никому не сообщили.

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