Москва, 20 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Великобритания часто игнорируют российские запросы на экстрадицию предполагаемых преступников и оказание правовой помощи. Об этом 20 августа сообщил начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.

Правосудие

«Некоторые страны, в том числе Великобритания и Северная Ирландия, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Британия даже не доводит до сведения Москвы результаты их рассмотрения, что «нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела».

Он подчеркнул, что на Западе применяется политика «двойных стандартов», что осложняет перспективу возвращения убежавших от российского правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев заявил, что процесс выявления и блокировки в России фишинговых сайтов слишком затянут по времени и его следует ускорить.

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