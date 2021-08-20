Москва, 20 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В течение первого полугодия нынешнего года прокурорами было инициировано увольнение 300 российских чиновников в связи с утратой доверия. Об этом 20 августа сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Torange.biz Коррупция

«Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц», — говорится в сообщении.

Также указывается, что увольнение должностных лиц за коррупционных действий из-за утраты доверия является, по данным Генпрокуратуры, одним из инструментов противодействия коррупции.

Кроме этого, уточняется, что основаниями для такого решения о дисциплинарном взыскании являются такие нарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов и осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ставропольском крае расследовано уголовное дело главного госавтоинспектора отдела МВД по Кочубеевскому району и бывшего инспектора ДПС. В зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки.