Москва, , 15:13 — REGNUM Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским будут носить жесткий характер. Об этом 20 августа заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт при этом уточнил, что речь идет о закрытой части переговоров. На публике же Меркель будет вести себя дружелюбно.

«Меркель подозревает, что во время визита в Вашингтон и Зеленский может попытаться испортить отношения с немцами и заявить, что он хочет, чтобы США взяли шефство над «Минским процессом». Это немцам не нравится. Поэтому внешне разговор будет красивым, но за кулисами, я думаю, разговор будет достаточно жестким», — сказал Рар.

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