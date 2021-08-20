Киев, 20 августа 2021, 15:08 — REGNUM Прокуроры генеральной прокуратуры Украины могут объявить депутату Верховной рады, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку о завершении следствия по его делу. Об этом написал депутат рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своём телеграм-канале.
По его словам, большинство следственных действий, запланированных по данному делу, ещё не выполнено, а установленные судом сроки следствия истекают в средине ноября 2021 года.
Депутат подчеркнул, что Медведчук обжалует действие украинской «фемиды» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и вернёт «уголовно-правовой бумеранг ко всем участникам этого позорного спектакля».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что электорат Юго-Востока Украины разочаровался в Зеленском и начинает активно поддерживать Медведчука.
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