Киев, 20 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Прокуроры генеральной прокуратуры Украины могут объявить депутату Верховной рады, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку о завершении следствия по его делу. Об этом написал депутат рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие. Украина

«Ради собственного пиара Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM) приказал ко Дню независимости объявить Медведчуку об окончании расследования его сфабрикованного дела», — сообщил политик.

По его словам, большинство следственных действий, запланированных по данному делу, ещё не выполнено, а установленные судом сроки следствия истекают в средине ноября 2021 года.

«Оказалось, что Зеленскому в поздравительной речи не хватает текста о его блистательной победе над «русским миром» и «пятой колонной Кремля». И вот для того, чтобы пустить пыль в глаза наивному обывателю, было решено ко Дню независимости объявить о победном окончании расследования уголовного дела Медведчука. Гениально!» — объяснил Кузьмин.

Депутат подчеркнул, что Медведчук обжалует действие украинской «фемиды» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и вернёт «уголовно-правовой бумеранг ко всем участникам этого позорного спектакля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что электорат Юго-Востока Украины разочаровался в Зеленском и начинает активно поддерживать Медведчука.