Москва, 20 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Около года была закрыто авиасообщение между Россией и Доминиканой, поэтому сейчас, после его открытия, обеим сторонам выгодно продавать путевки без сильной наценки, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

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«Это происходит для того, чтобы обеспечить полную загрузку рейсов, что мы и можем уже сейчас наблюдать.

Кроме того, российские туристы бронируют туры и на будущее, пока действуют текущие цены, что, в свою очередь, приносит прибыль турагентствам.

Открытие нового направления — это всегда шаг в сторону выхода из кризиса для представителей туристического сектора и авиаотрасли.

Однако на данный момент среди российских авиаперевозчиков извлечь выгоду из возобновления авиасообщения с Доминиканой сможет лишь Azur Air.

Глава «Аэрофлота» неделю назад заявил о намерении компании начать полеты в Доминиканскую республику, но пока точно неизвестно, когда планы станут явью», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на туристические путевки в Доминиканскую Республику снизилась до уровня цен на поездку в Турцию или Египет — на 40−60%.

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