Москва, 20 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Выступление женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх в Токио признано удовлетворительным. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

«Исполком признал выступление женской сборной России на Олимпиаде удовлетворительным (по двухбалльной системе)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что аналогичные оценки получили женская молодёжная сборная, занявшая второе место на чемпионате Европы, и женская юниорская команда, завоевавшая бронзовые медали чемпионата Европы.

Напомним, женская сборная России по гандболу под руководством Алексея Алексеева завоевала серебро Олимпийских игр, уступив в финале сборной Франции со счётом 25:30.