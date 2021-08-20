Екатеринбург, 20 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В лесных массивах Екатеринбурга пройдут профилактические рейды, сообщили в пресс-группу УМВД по городу.

Yarregion.ru Пожар

Из-за аномальной жары высок риск возникновения пожаров. Поэтому запрещено разводить костры, а также выжигать траву, хворост и лесную подстилку.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф. Рейды пройдут 21 и 22 августа на Шарташе, Шувакише, в Оброшинской, Юго-Западной, Карасье-Озерской лесных зонах, Уктусском лесничестве и парке им. Лесоводов России.

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