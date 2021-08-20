Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Более 68 млн рублей из бюджета Ростовской области будет направлено на закупку дополнительных кислородных баллонов и концентраторов кислорода. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории наполняет ёмкость жидким медицинским кислородом, взятым для определения количества кислорода

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«В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в области необходимо иметь в лечебных учреждениях достаточный запас медицинского кислорода», — сказал глава региона в ходе недавнего заседания регионального оперштаба.

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ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области так называемый «кислородный скандал» произошёл в октябре 2020 года. В ковидном госпитале горбольницы № 20 произошёл сбой в системе подачи кислорода. От недостатка медицинского газа погибли девять пациентов.