Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Финансовые власти Санкт-Петербурга после жалоб предпринимателей в Смольный согласились в ближайшее время предусмотреть в бюджете деньги на выплату компенсаций владельцам предприятий общественного питания на фуд-кортах и фуд-плейсах, которые в период пандемии были закрыты в общей сложности почти 10 месяцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый фуд-корт в торговом комплексе

Как сообщает 20 августа «Фонтанка», комитет финансов Санкт-Петербурга пообещал предусмотреть такие выплаты в рамках осенней корректировки бюджета-2021. Для этого не придется задействовать средства резервного фонда правительства Петербурга.

Ранее комитет отказал в выплатах, ссылаясь на планы Министерства экономического развития РФ выделить гранты для субъектов малого и среднего бизнеса, страдающего из-за пандемии. Однако федеральные меры поддержки не будут распространяться на потери от прежних ограничений, а операторы фуд-кортов в основном относятся к крупному бизнесу. Позиция финансистов вызвала возмущение рестораторов, которые пожаловались губернатору Александру Беглову.

В то же время в комитете финансов отметили, что просьба о выплатах компенсации была отклонена для «корректировки расчетов и уточнения порядка выплат c учетом фактического периода действия ограничений».