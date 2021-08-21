Кострома, 21 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Костромичи недовольны благоустройством пространства у Красных и Больших мучных рядов. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Наталья Диева Огрехи благоустройства

«Это новое благоустройство. Как я понял, фишка в том, что тротуарную плитку можно перекладывать, как тебе хочется. Она не закреплена. Получаются практически пятнашки», — пошутил на личной странице в Facebook Александр Манелов .

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Работы по укладке плитке и организации ливневой канализации у памятника архитектуры в рамках муниципального контракта проводила организация ООО «Дормострой». Комплексный контракт на 568 млн рублей, включающий в себя благоустройство 13 участков улиц заключили в январе 2020 года. Работы были выполнены в 2020 году. Однако через несколько месяцев костромичи заметили нетехнологичные зазоры, просевшую и отвалившуюся плитку. Ситуацией возмущался действующий депутат Госдумы от Костромской области Алексей Ситников.

«Берет чувство стыда перед горожанами и гостями города за такую работу «специалистов» и отсутствие контроля со стороны ответственных лиц», — написал депутат на личной странице в августе 2020 года политик.

В 2021 году ситуация повторилась. Отвалившуюся плитку можно заметить в районе ливнёвок, переходов и стыковых местах тротуара. Часть водостоков разрушены. По словам администрации города Костромы, дождевая канализация пострадала во время очистки снега и наледи ломами зимой 2020−2021 годов.

«Часть недостатков устраняется по гарантии. В частности, 17 августа рабочие выровняли и переложили 50 кв. м плитки в районе Красных рядов. В ближайшее время будет исправлено водоотведение у Больших мучных рядов. Часть водостоков сделаны из того же материала что и плитка, часть прикрыты железными решётками. Они пострадали в зимнее время во время очистки наледи ломами. Решается вопрос об их замене на железные», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет. В течение этого времени подрядчик будет исправлять недочёты, возникшие на тротуарах в центре города и других участках улиц, указанных в контракте. Отметим, что позднее — в феврале 2021 года администрация заключила с ООО «Дормострой» ещё один крупный контракт на 530 млн рублей. В его рамках компания обязалась привести в порядок 15 участков костромских улиц в срок до 15 сентября 2021 года.