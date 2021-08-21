Костромичи вновь высмеяли благоустройство Торговых рядов
Кострома, 21 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Костромичи недовольны благоустройством пространства у Красных и Больших мучных рядов. Об этом они сообщили в социальных сетях.
Работы по укладке плитке и организации ливневой канализации у памятника архитектуры в рамках муниципального контракта проводила организация ООО «Дормострой». Комплексный контракт на 568 млн рублей, включающий в себя благоустройство 13 участков улиц заключили в январе 2020 года. Работы были выполнены в 2020 году. Однако через несколько месяцев костромичи заметили нетехнологичные зазоры, просевшую и отвалившуюся плитку. Ситуацией возмущался действующий депутат Госдумы от Костромской области Алексей Ситников.
В 2021 году ситуация повторилась. Отвалившуюся плитку можно заметить в районе ливнёвок, переходов и стыковых местах тротуара. Часть водостоков разрушены. По словам администрации города Костромы, дождевая канализация пострадала во время очистки снега и наледи ломами зимой 2020−2021 годов.
Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет. В течение этого времени подрядчик будет исправлять недочёты, возникшие на тротуарах в центре города и других участках улиц, указанных в контракте. Отметим, что позднее — в феврале 2021 года администрация заключила с ООО «Дормострой» ещё один крупный контракт на 530 млн рублей. В его рамках компания обязалась привести в порядок 15 участков костромских улиц в срок до 15 сентября 2021 года.