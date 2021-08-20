Нью-Йорк, США, 20 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В популярной многопользовательской игре GTA Online появился новый соревновательный режим под названием «Kart Krash: беспредел». Об этом сообщалось на официальном сайте проекта.

GTA V

В «Kart Krash: беспредел» геймеры будут устраивать гонки на картах с оружием и сражаться за звание последнего выжившего. Помимо этого, они смогут использовать различные бонусные преимущества, разбросанные по периметру трассы.

Добавим, что этот режим является своеобразной пародией на популярную серию игр Mario Kart. В ней игроки также устраивали гонки на картах и могли использовать различные предметы и оружие для победы над соперниками.