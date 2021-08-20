Москва, 20 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Канцлер Германия Ангела Меркель будет убеждать руководство Украины в необходимости проведения реформ. Такой прогноз 20 августа сделал политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Меркель поедет с целью на Украину объяснить лидерам этой страны, что нужно проводить реформы», — сказал эксперт.

По его мнению, Меркель также поставит перед украинским руководством вопрос о том, что если они верят в европейское будущее их страны, то им нужно развивать у себя зеленую энергетику. Также канцлер Германии постарается объяснить украинским властям о необходимости самостоятельно договариваться о транзите газа с Россией.