Волгоград, 20 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Административное дело по факту отказа в посещении аквапарка ребёнку с особенностями развития возбудило управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе ведомства.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

Процесс начат на «основании информации, полученной из СМИ, в отношении индивидуального предпринимателя, предоставляющего потребителям услуги аквапарка «XXI век» в городе Волжский». Роспотребнадзор инициировал административное дело по статье «Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом».

«Действия индивидуального предпринимателя содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного договора, при наличии такой возможности. Об итогах административного расследования Управлением будет сообщено дополнительно», — пояснили в Роспотребнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, охранник аквапарка отказался впускать на территорию развлекательного центра семью из Астрахани с подростком-аутистом. Проверку инцидента проводят также региональные прокуратура и СК.