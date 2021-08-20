Кочубеевский район, Ставропольский край, 20 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае расследовано уголовное дело главного госавтоинспектора отдела МВД по Кочубеевскому району и бывшего инспектора ДПС. В зависимости от роли каждого они обвиняются злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки. Сообщили 20 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

ru.torange.biz Взятка

Из подробностей дела известно, что в течение нескольких месяцев, начиная с июня 2019 года, обвиняемые, находясь в дружеских отношениях с сотрудником одной из компаний, перевозящей грузы, требовали от сотрудников ДПС не привлекать их водителей к ответственности за нарушение правил дорожного движения. За то чтоб скрыть это преступление, начальник отдела ГИБДД даже дал взятку своему подчиненному в размере 20 тыс. рублей.

Помимо этого, обвиняемый руководитель отдела Госавтоинспекции по Кочубеевскому району требовал от своих подчиненных ежемесячно платить ему 50 тыс. рублей, обещая за это закрывать глаза на их нарушения по службе. В течение четырех месяцев, пока его деятельность не была пресечена сотрудниками ФСБ, ему было выплачено 200 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело двух полицейских с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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