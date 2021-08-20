Оренбург, 20 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ленинский райсуд Оренбурга с обвинительным заключением направлено уголовное дело о покушение на хищение более 219 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Группу обвиняют в поделке документов и покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020 году фигуранты уголовного дела с помощью поддельных печатей и штампов изготовили 364 фиктивных судебных приказа, а также документы, подтверждающие наличие несуществующих трудовых отношений жителей Тольятти и фирм Оренбурга.

Документы с недостоверной информацией о задолженности по заработной плате перед работниками были переданы в службу судебных приставов с целью обмана сотрудников ведомства и незаконного списания денежных средств со счетов организаций.