Пенза, 20 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Пензе ведутся работы по замене старых остановочных павильонов на новые, в которых не предусмотрено размещение торговых киосков. В городе уже провели монтаж 11 павильонов, до 1 октября заменят еще столько же, сообщает мэрия.

Penza-gorod.ru Остановочный павильон в Пензе

Автобусные остановки обновили по улицам 65-летия Победы, Тухачевского, Новотамбовской, Клары Цеткин, Ушакова, Светлой, Бийской, Окружной, Воронова, Аустрина и на проспекте Строителей. В настоящее время устанавливают два павильона на остановках общественного транспорта «Салон быта» по направлению движения в центр и «Библиотека Лермонтова» — из центра. Еще девять площадок — на очереди: «Универсам №175», «Тяжпром», «улица Ульяновская», «улица Ленина», «Детский сад» по направлению из центра, а также «Цирк», «Магазин», «улица Токарная», «магазин Буратино» в центр.

Стоимость павильонов варьируется от 300 до 500 тыс. рублей. Из городского бюджета в 2021 году на их замену выделено около 4,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе на 39-и пешеходных переходах появятся предупреждающие надписи, которые напомнят жителям о безопасности на дороге.

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