Москва, 20 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Снижение цен на туристические путевки в Доминикану — это временное явление, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Mayya666 Отдых на море

«Самой дорогой частью поездки в Доминиканскую Республику для российских туристов всегда был перелет, в виду удаленности этой страны и малого количества летающих туда из России самолетов.

А авиаперелеты в настоящий момент только дорожают. Вероятно, доминиканские отели сейчас вынужденно снижают цены, чтобы обеспечить заполняемость отелей.

Раньше основной туристический поток в эту страну шел из США, Канады, Бразилии. Сейчас, в силу высокого уровня заболеваемости коронавирусом в этих странах количество туристов сократилось.

При довольно низкой себестоимости размещения в отелях, видимо, есть возможность демпинговать, чтобы обеспечить заполняемость отелей.

Также надо учитывать, что в виду ограниченного выбора стран, куда сейчас могут поехать туристы из России, более традиционные для нас направления, наоборот, дорожают, что обеспечивает сокращение разрыва», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на туристические путевки в Доминиканскую Республику вырос до значений, которые были до пандемии коронавируса, а их стоимость снизилась до уровня цен на поездку в Турцию или Египет.

Читайте также: Стоимость путевок в Доминикану снизилась до уровня туров в Египет и Турцию