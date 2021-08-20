Эксперт назвал причины снижения цен на туры в Доминикану
Москва, 20 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Снижение цен на туристические путевки в Доминикану — это временное явление, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
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Отдых на море
«Самой дорогой частью поездки в Доминиканскую Республику для российских туристов всегда был перелет, в виду удаленности этой страны и малого количества летающих туда из России самолетов.
А авиаперелеты в настоящий момент только дорожают. Вероятно, доминиканские отели сейчас вынужденно снижают цены, чтобы обеспечить заполняемость отелей.
Раньше основной туристический поток в эту страну шел из США, Канады, Бразилии. Сейчас, в силу высокого уровня заболеваемости коронавирусом в этих странах количество туристов сократилось.
При довольно низкой себестоимости размещения в отелях, видимо, есть возможность демпинговать, чтобы обеспечить заполняемость отелей.
Также надо учитывать, что в виду ограниченного выбора стран, куда сейчас могут поехать туристы из России, более традиционные для нас направления, наоборот, дорожают, что обеспечивает сокращение разрыва», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, спрос на туристические путевки в Доминиканскую Республику вырос до значений, которые были до пандемии коронавируса, а их стоимость снизилась до уровня цен на поездку в Турцию или Египет.
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